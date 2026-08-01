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Motociclista morre após cair da moto e ser atropelado por caçamba no Nova Vitória

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Redação 2
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Foto: Correio da Amazônia

MANAUS | Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã deste sábado (1) após um grave acidente de trânsito na pista da Raquete, no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. A vítima caiu da motocicleta e, em seguida, foi atingida por uma caçamba que trafegava pela via.

De acordo com as primeiras informações, o impacto foi fatal e o motociclista morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate. As circunstâncias que provocaram a queda da moto ainda não foram esclarecidas.


Policiais militares isolaram a área para a realização da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelo processo de identificação.

A Polícia Civil do Amazonas instaurou investigação para apurar a dinâmica do acidente e identificar as causas da ocorrência.

Por Correio da Amazônia

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