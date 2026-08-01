Homem é executado a tiros no bairro Zumbi

MANAUS | Um homem identificado como Wellington Nazaré de Souza, de 47 anos, foi assassinado na madrugada de sexta-feira (31), na rua Murutinga do Sul, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A vítima foi encontrada já sem vida após ser atingida por diversos disparos de arma de fogo.

Segundo as informações iniciais da ocorrência, Wellington sofreu vários tiros na região da cabeça. O exame preliminar realizado pela perícia também constatou afundamento de crânio, indicando a violência da ação criminosa.





As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. Até o momento, não há relatos de testemunhas que tenham presenciado o crime ou informações que indiquem como os autores agiram.

Policiais militares atenderam à ocorrência, isolaram o local para os procedimentos periciais e acionaram as equipes responsáveis pela investigação. Após a conclusão dos trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que busca identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do homicídio. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Por Correio da Amazônia