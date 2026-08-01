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Dia dos Pais deve impulsionar vendas de eletrônicos no comércio amazonense, aponta pesquisa

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Redação 5
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Reprodução_AI

O Dia dos Pais deve impulsionar as vendas do comércio amazonense nas próximas semanas. Segundo pesquisa da Fecomércio Amazonas, 88% dos consumidores pretendem comprar presentes para a data, consolidando a comemoração como uma das mais importantes para o varejo. Entre os itens mais procurados estão produtos eletrônicos, como celulares e fones de ouvido.

De acordo com o especialista em tecnologia da Info Store, Marcos Ferreira, notebooks, tablets, caixas de som e fones de ouvido estão entre as principais opções escolhidas pelos consumidores para presentear neste período.


Segundo ele, a preferência por produtos de tecnologia está relacionada à versatilidade desses equipamentos, que atendem diferentes perfis e necessidades do dia a dia. “Hoje, os eletrônicos fazem parte da rotina das pessoas, seja para o trabalho, os estudos, o lazer ou a comunicação. Por isso, muitos consumidores veem nesses produtos uma forma de oferecer um presente útil, que será utilizado com frequência e pode facilitar diversas atividades do cotidiano”, explica.

Foto: Divulgação

Para atender à demanda da data, a Info Store lançou uma campanha de Dia dos Pais com descontos de até 40% em diversos produtos. Conforme Marcos Ferreira, a variedade de ofertas amplia as possibilidades de escolha de acordo com o perfil de cada consumidor. “Notebooks e tablets são indicados para trabalho remoto, estudos e organização de tarefas. Já os relógios inteligentes auxiliam no monitoramento de atividades físicas e indicadores de saúde, enquanto fones de ouvido e caixas de som são boas opções para os pais que gostam de ouvir música”, afirma.

O especialista destaca ainda que o segmento gamer também costuma registrar aumento na procura durante datas comemorativas. “Para os pais que gostam de jogos eletrônicos, cresce a busca por consoles, SSDs para expansão de armazenamento e acessórios que proporcionam uma melhor experiência durante as partidas. São produtos voltados para um público específico, mas que também ganham destaque neste período”, conclui.

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