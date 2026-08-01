Marinha encaminha ao Tribunal Marítimo investigação sobre naufrágio de lancha

A Marinha do Brasil concluiu o inquérito que apura as causas e responsabilidades pelo naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, ocorrido em 13 de fevereiro, no Encontro das Águas, em Manaus. O procedimento foi finalizado em 23 de julho e encaminhado ao Tribunal Marítimo, que dará sequência à análise do caso. As conclusões da investigação não foram divulgadas.

A embarcação, operada pela Lima de Abreu Navegações, seguia de Manaus para Nova Olinda do Norte quando afundou. O acidente deixou três mortos, cinco desaparecidos e 71 sobreviventes resgatados.





Segundo a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, o Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) apurou as circunstâncias do naufrágio e possíveis responsabilidades.

Com o recebimento do material, o Tribunal Marítimo informou que o caso será autuado como processo e seguirá os procedimentos previstos na legislação. Caberá à Corte avaliar se houve infrações às normas de segurança da navegação.

*Com informação do g1/Amazonas