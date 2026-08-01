‘Manaus que a Gente Cuida’ leva infraestrutura, limpeza e serviços sociais ao Lírio do Vale

A Prefeitura de Manaus deu seguimento, neste sábado, 1º/8, a 6ª edição do programa “Manaus que a Gente Cuida”, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste da capital. A iniciativa reúne diversas secretarias municipais em uma grande força-tarefa para oferecer ações de infraestrutura, limpeza e mobilidade urbana, e assistência social. Os atendimentos da população ocorreram na escola municipal Senador Fábio Lucena, aproximando a comunidade da administração municipal e facilitando o acesso aos serviços públicos.

Para contribuir com a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida dos moradores, as equipes das secretarias municipal de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp) executaram serviços de recuperação viária, varrição, capinação, roçagem, retirada de entulhos, coleta de resíduos e manutenção das vias no entorno da escola.





Além das operações em pontos estratégicos do Lírio do Vale e na área externa da unidade de ensino, a comunidade foi contemplada com atendimento de saúde, vacinação, emissão de credenciais, atualização do Cadastro Único, ação educativa ambiental, entre outros serviços.

A coordenadora da ação pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Luciane Navegantes, destacou que o programa tem como principal objetivo aproximar a prefeitura da população, concentrando diversos serviços em um único espaço.

“O ‘Manaus que a Gente Cuida’ é um programa pensado para facilitar a vida da população. Muitas pessoas têm dificuldade de se deslocar até os órgãos públicos durante a semana e, ao reunir diversos serviços em um só local, conseguimos garantir mais acesso aos direitos, fortalecer a cidadania e atender as famílias de forma mais humanizada. É uma ação que demonstra o compromisso da Prefeitura de Manaus em estar presente nas comunidades, ouvindo as necessidades dos moradores e levando soluções para mais perto de quem precisa”, afirmou.

Entre os serviços mais procurados estiveram os oferecidos pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), especialmente a emissão da credencial da pessoa idosa.

O chefe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) do IMMU, Jean Carlos Sobreira, ressaltou que a iniciativa amplia o acesso da população aos benefícios garantidos por lei.

“Trazer esse serviço para dentro das comunidades facilita muito o acesso da população. Muitas pessoas deixam de emitir a credencial por dificuldades de deslocamento ou por falta de informação. Aqui conseguimos orientar, fazer a emissão do documento e garantir que idosos e pessoas que têm direito possam usufruir desse benefício com mais rapidez e comodidade”, explicou Jean.

Comunidade

A dona de casa Maria Madalena aproveitou a oportunidade para emitir a credencial da pessoa idosa e comemorou a facilidade de resolver a pendência sem sair do bairro.

“Foi uma oportunidade muito importante para mim. Muitas vezes a gente adia esse tipo de serviço, porque precisa ir para longe ou enfrentar filas. Hoje consegui resolver tudo perto de casa, com rapidez e um atendimento muito bom. A prefeitura está de parabéns por trazer esses serviços para dentro do nosso bairro”, disse Maria.

Na área da saúde, moradores tiveram acesso a consultas médicas e de enfermagem, vacinação, testes rápidos e outros atendimentos da Atenção Primária ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A dona de casa Jorgete Oliveira, que levou o filho para atendimento, ressaltou a importância da iniciativa para as famílias.

“Ter vários serviços reunidos em um só lugar facilita muito a nossa vida, principalmente para quem tem filho e enfrenta uma rotina mais difícil. Hoje consegui trazer meu filho para atendimento sem precisar me deslocar para outra unidade. Isso representa mais comodidade, economia de tempo e um cuidado maior com a população”, comentou Jorgete.

A programação também contou com ações de educação ambiental promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Durante os três dias de atividades, mais de mil mudas de espécies frutíferas, ornamentais e florestais foram distribuídas gratuitamente aos moradores.

Segundo o assessor técnico da Semmas, Raimundo Araújo, a iniciativa busca incentivar a arborização e despertar a consciência ambiental da população.

“A distribuição das mudas vai além do plantio de árvores, é uma forma de incentivar a preservação ambiental e envolver a comunidade no cuidado com a cidade. Ao longo desses três dias, entregamos mais de mil mudas e percebemos o interesse da população em contribuir com uma Manaus mais verde, sustentável e com melhor qualidade de vida para todos”, concluiu Raimundo Araújo.

O programa “Manaus que a Gente Cuida” reúne diversas secretarias municipais em uma grande ação integrada para levar cidadania, saúde, assistência social, mobilidade urbana, limpeza pública, educação ambiental e outros serviços essenciais diretamente às comunidades, fortalecendo a presença da Prefeitura de Manaus nos bairros e promovendo mais qualidade de vida para a população.