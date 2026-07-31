sexta-feira, 31 de julho de 2026
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Ronda Ostensiva detém indivíduo com mandado de prisão em aberto na zona Leste

Por
Redação 5
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Divulgação/Semseg

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa que realizou, na manhã desta sexta-feira, 31/7, a prisão de um indivíduo com mandado em aberto por pensão alimentícia na zona Leste da capital.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe avistou uma motocicleta sem placa de identificação, e deu a ordem de parada. Durante a busca pessoal e identificação do condutor, foi constatado um mandado de prisão em aberto em nome do condutor.


Diante dos fatos, o abordado foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

A Guarda Municipal de Manaus (GMM) reforça o compromisso e dedicação em cuidar da segurança da população manauara.

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