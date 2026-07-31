sexta-feira, 31 de julho de 2026
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Manaus recebe atração internacional, Dj Diego Sosa no dia 29 de Agosto

Por
Redação 5
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Reprodução_Dj Diego Sosa

Diego Sosa, um dos nomes em ascensão da cena eletrônica argentina reconhecido internacionalmente, desembarca no dia 29/08 para mais uma edição da @houseinthemix na Rox Club Lounge.

Com lançamentos em gravadoras renomadas do cenário underground e tracks com suporte por artista como Marco Carola, Paco Osuna, Franky Rizardo, waFF, Tomi & Kesh, Pedro Vasconcelos, Lex Lay, Manda Moor e mais.
Recebendo suporte também em eventos como Music On, Ants, Pacha Ibiza Club, Rio Eletronic Music e entre outros.


Diego Sosa chega trazendo toda energia e groove autentico do Tech House. Uma apresentação exclusiva que vai transformar a pista em uma verdadeira experiencia internacional.

Reprodução_Dj Diego Sosa
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