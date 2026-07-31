Chegou dinheiro para o pagamento dos agentes de saúde do Estado; o repasse foi feito hoje pelo Governo Federal

Governo Federal repassa recursos ao Fundo de Saúde do Amazonas para pagar agentes de saúde e endemias

O repasse de R$ 1,05 milhão autorizado pelo Governo do Amazonas via Decreto nº 54.801 que tem como origem recursos do Governo Federal, foi encaminhados diretamente ao Fundo Estadual de Saúde (FES).





A medida garante o suporte financeiro essencial para o pagamento do vencimento de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) em todo o estado.

Os recursos da Fonte 2.604.231 são repassados pelo Ministério da Saúde e destinam-se ao fortalecimento da atenção básica e da vigilância epidemiológica nos 62 municípios amazonenses.

Profissionais qualificados

Dados do programa federal Mais Saúde com Agente indicam que o Amazonas conta com milhares de profissionais ativos nas duas categorias, sendo mais de 3 mil profissionais qualificados apenas em ciclos recentes de capacitação promovidos pelo Ministério da Saúde.

Com a publicação do decreto, o Estado autoriza a aplicação do saldo financeiro acumulado no Fundo Estadual para cobrir a folha de pagamento e os encargos sociais desses profissionais.

A medida assegura que os valores transferidos pela União cheguem aos trabalhadores que atuam diretamente no acompanhamento das famílias e no combate a doenças tropicais, como malária e dengue, nas áreas urbanas e nas comunidades mais isoladas do interior.

Leia decreto: