BBB 24: quem será eliminada entre Beatriz, Fernanda e Giovanna?

O Paredão do BBB 24 desta semana foi formado na noite desta sexta-feira (29) com Beatriz Reis, Fernanda Bande e Giovanna Lima. Qual das três você quer ver fora do reality show no próximo domingo (31).





Beatriz foi indicada pela líder Giovanna Pitel, como única opção. Fernanda foi a mais votada da casa, com os cinco votos do grupo do quarto das Fadas.

Já Giovanna acabou no Paredão por causa da dinâmica da semana no BBB 24, na qual a segunda pessoa mais votada, Alane (com quatro fotos do grupo do quarto dos Gnomos) deveria indicar alguém para a Berlinda.

Não houve prova bate-volta nesta semana.

Mais cedo, Beatriz afirmou que tinha medo de enfrentar Fernanda no Paredão. Mesmo assim, ela e seus aliados decidiram que continuariam votando nela.

O Paredão desta semana ocorrerá na noite do próximo domingo (31). Atualmente, o reality show está em “modo turbo” e deverá acelerar todas as dinâmicas e provas.

