Amazonas registra saldo de 3,38 mil empregos com carteira assinada

O Amazonas registrou saldo positivo de 3.383 vagas com carteira assinada, resultado de 21.421 admissões e 18.038 demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).





O desempenho alcançado em fevereiro deste ano é o segundo melhor entre os estados da região Norte, que registrou crescimento expressivo entre os meses de janeiro e fevereiro: um salto de 3.653 para 17.062 no número de empregos formais criados, levando em conta os sete estados. No primeiro bimestre de 2024, o estado agora soma 4.052 novos postos com carteira assinada, resultado de 43,3 mil admissões e 39,2 mil demissões no período.

Na região Norte foram 20,7 mil empregos gerados nos dois meses. Na divisão por municípios, a capital Manaus reuniu o maior saldo do período, com 3.471 novos postos com carteira assinada. No grupo das cinco cidades com maior saldo aparecem, na sequência, Manacapuru (+75), Tefé (+60), Maués (+45) e Itacoatiara (+39). Em fevereiro, o estoque de pessoas com emprego formal no Amazonas alcançou 521 mil.

O principal destaque amazonense foi o setor de Serviços, com um saldo de 1.964 postos. Neste setor, a área que mais cresceu foi a de “informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas”, registrando saldo de 940 empregos gerados. A Indústria registrou a criação de 1.050 vagas. Na sequência aparecem a Construção (+348) e o Comércio (+169). O setor da Agropecuária registrou queda em fevereiro (-148).