Criança morre após pai forçá-la a correr em esteira; vídeo

Um pai forçou seu filho de seis anos a correr em uma esteira, levando à trágica morte da criança alguns dias depois.





O incidente ocorreu em 2021, mas as imagens só vieram a público durante o julgamento do pai recentemente. No vídeo, é visível o homem compelindo o menino a correr em uma esteira em uma academia. Poucos dias após o episódio, o garoto faleceu devido a complicações após passar mal e sofrer uma convulsão.

A mãe da criança acusa Christopher Gregor, o pai, de agredir o filho e obrigá-lo a se exercitar com o objetivo de fazê-lo emagrecer. O processo judicial ainda está em andamento, e o pai pode ser condenado à prisão perpétua.

Fonte: bandnews