Globo e Rede Amazônica vão transmitir 57° Festival Folclórico de Parintins

A Rede Globo e a Rede Amazônica vão transmitir a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta quinta-feira (2). Esta edição do evento, que traz a disputa dos bois Garantido e Caprichoso, na Ilha Tupinambarana, vai ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho.





“É um desafio fazer essa transmissão, a Globo é a segunda maior emissora do planeta e ela poderia estar cobrindo qualquer outro festival, mas escolheu estar em Parintins. Isso é importante para o estado, para a cidade, e nos coloca em outro patamar. Isso mostra a importância da Amazônia”, disse o governador Wilson Lima.

A festa folclórica, que já é tradicional no calendário cultural amazonense, ganhou destaque nacional com a participação da cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, no Big Brother Brasil 2024.

No Bumbódromo, uma espécie de arena, as duas agremiações se apresentam, anualmente, no último fim de semana de junho. Os bumbás desenvolvem os temas e contam as lendas dos povos originários em alegorias gigantescas. Todo espetáculo tem como trilha sonora as toadas – canções que retratam a cultura dos povos originários da Amazônia.»» LEIA MAIS

