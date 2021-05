Bebê ferido em ataque a creche de SC recebe alta no Dia das Mães

O menino de 1 anos e 8 meses, que foi o único sobrevivente do ataque a creche em Saudades, no Oeste catarinense, teve alta médica neste domingo (9). A criança estava internada há cinco dias no Hospital da Criança de Chapecó, na mesma região.

No local passou por procedimentos cirúrgicos no pescoço, tórax, abdômen e pernas, conforme o hospital. Profissionais prestaram homenagens ao menino e a família durante a saída.

Nas redes sociais, a mãe da criança, Adriana Martins, comemorou a recuperação do filho.

“Dia das mães. Dia mais feliz da minha vida. [Meu filho] nasceu pela segunda vez foi um milagre Deus o protegeu me devolveu com vida hoje tenho em meus braços o presente que dinheiro nenhum pode pagar. A palavra é gratidão hoje e sempre é agradecer, agradecer e agradecer a Deus e a todos que não mediram esforços para salva-lo”, escreveu ela.

A criança passou por uma cirurgia e chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. Ele teve ferimentos na bochecha, lábios, barriga e uma perfuração em um dos pulmões. Os cortes foram provocados por golpes de facão.

Neste domingo, acompanhado dos pais, o menino foi homenageado pelos profissionais de saúde ao som de um coral. O paciente recebeu um certificado de coragem do hospital: “Você é um super herói”.

A alta médica foi autorizada por Leandro Trevizan, responsável pelo atendimento ao garoto desde o início da internação. Mais detalhes sobre o quadro clínico da criança não foram divulgados.

G1