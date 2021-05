Obras para levar água tratada até comunidades do Tarumã entram na reta final

Região vai ganhar um sistema de abastecimento completo, com reservatório, três poços profundos e 27 km de redes de água

Mais de 20 mil pessoas que moram em comunidades localizadas no bairro do Tarumã, na zona Oeste de Manaus, vão passar a receber água tratada nos próximos meses, com a inauguração de um sistema completo de abastecimento para a região.

O sistema hidráulico construído pela Águas de Manaus para levar água para as comunidades Portal Tarumã, Parque Rio Solimões e Parque Riachuelo I e II, está passando por ajustes antes de entrar em pleno funcionamento. Ele é composto por 27 quilômetros de redes, três poços tubulares profundos (200 metros) para captação de água e um reservatório com capacidade para armazenar 2,5 milhões de litros.

A estrutura do reservatório está em finalização. A pintura interna e externa deve ser concluída nas próximas semanas. Depois disso, serão realizados a interligação ao sistema e testes hidráulicos. A previsão é que o reservatório seja entregue no mês de junho. De acordo com o gerente de engenharia da Águas de Manaus, Marcos Antunes, a fase final dos trabalhos requer alguns cuidados para que a obra entre em pleno funcionamento.

“A implantação das redes de água e das ligações foram concluídas e os poços tubulares já conseguem operar. Agora, estamos realizando alguns testes na rede e executando o comissionamento do sistema, enquanto as obras do reservatório são finalizadas”, destacou.

Ao todo, 80 colaboradores da concessionária estão atuando neste trabalho para levar água tratada até uma área que ainda não era atendida pela empresa. “As obras têm tido boa aceitação, tendo em vista que a população dessas comunidades não possuía acesso a água tratada de qualidade. Estamos realizando o cadastro e um trabalho de orientação das pessoas sobre adesão à rede. O mais importante é poder levar água tratada a pessoas que nunca tiveram acesso a esse serviço”, observou o diretor-executivo da concessionária Diego Dal Magro.

INVESTIMENTOS – Em quase três anos de trabalho na cidade, a Águas de Manaus tem investido em melhorias para levar água a locais que não contavam com abastecimento regular. Um exemplo é a comunidade Parque das Tribos, que fevereiro deste ano, ganhou um sistema completo para captação e distribuição de água tratada. Foram construídos 7.830 mil metros de redes de abastecimento e um poço tubular profundo, estrutura que beneficia 2.600 moradores.

A concessionária também levou água para regiões vulneráveis, fazendo a água tratada chegar em casas de palafita ou localizadas em becos, escadões, rip-rap e orla da cidade. Mais de 80 km de redes de água tratada foram implantadas apenas nestas regiões de vulnerabilidade. A empresa também construiu novos reservatórios e modernizou estruturas que já existiam na cidade.