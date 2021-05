Polícia Militar apreende mais de 80kg de entorpecentes em Iranduba

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam, na tarde de sábado (08/05), 81kg de substância com aspecto de maconha. O material entorpecente estava com um homem de 35 anos, que foi detido pela polícia no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Além da droga, a polícia apreendeu um veículo, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro que estavam com o homem.

A equipe recebeu denúncia anônima, informando que uma pessoa em um veículo de cor vermelha estaria transportando drogas na avenida Solimões, em Iranduba. Durante a abordagem policial, um tablete com conteúdo semelhante à substância ilícita foi encontrado com ele, que indicou à polícia uma casa na mesma região, que era utilizada como depósito de drogas. No local os PMs encontraram mais 80 tabletes da mesma substância, provavelmente maconha.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.