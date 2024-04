Borba inicia obras de pavimentação no Distrito de Axinim

Com o objetivo de proporcionar vias com melhor trafegabilidade, duráveis e acessíveis, a Prefeitura de Borba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na última sexta-feira, 19/04, as obras de pavimentação em concreto do Distrito de Axinim, comunidade localizada a margem esquerda do Rio Madeira no município de Borba (distante a 155 quilômetros de Manaus). Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Braga, que tem como foco revolucionar a infraestrutura e qualidade de vida dos moradores da região.





“Essa obra representa um marco significativo no desenvolvimento urbano do distrito. Essa medida tanto facilitará o tráfego de veículos quanto também promoverá maior comodidade aos moradores e comerciantes, bem como a valorização das propriedades da região. Com isso, a Prefeitura de Borba reitera seu compromisso com o progresso e bem-estar da comunidade, acompanhando de perto cada etapa do projeto para garantir sua eficiência e qualidade”, enfatizou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

Durante essa etapa da obra, cerca de 900 metros de vias do Distrito de Axinim receberão pavimentação em concreto. Essa obra de pavimentação é importante para a comunidade, visto que a pavimentação em concreto dessas ruas irá facilitar o acesso às escolas e Unidade Básica de Saúde (UBS).

Além dos moradores, também serão beneficiados mais de 250 alunos e funcionários que frequentam a Escola Municipal Francisco Bezerra Batista e a Escola Municipal Nilson Vinhote, situadas nas imediações das vias que estão no planejamento para receber a pavimentação.

As vias pavimentadas também darão melhor acesso à orla, local por onde passa o abastecimento do Distrito de Axinim e onde ocorre o escoamento dos produtos cultivados pela agricultura familiar, como a farinha, maxixe, pimenta, banana, mamão, milho, mandioca, melancia, dentre outros produtos regionais.

“Essa obra de pavimentação do distrito de Axinim é de grande importância para a nossa comunidade, uma vez que são vias principais que dão acesso a locais de grande circulação de pessoas, como às escolas, unidades de saúde e até o centro da cidade. Borba estava precisando dessa pavimentação, haja vista que no período chuvoso acumula muita água em poças e dificulta o tráfego dos alunos, por exemplo”, finalizou Ermilson Ferreira, subprefeito de Axinim.