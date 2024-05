Criança de 2 anos que foi violentada pelo pai, morre em UPA na Cidade Nova

MANAUS | Uma criança de 2 anos, morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento, (UPA), José Rodrigues, com suspeita de violência sexual. O fato ocorreu no final da tarde de segunda-feira, (6).





De acordo com a Polícia Militar, (PM), os mesmo foram acionados pela assistente social onde a mesma relatou que o médico que atendeu a criança viu fortes indícios de violência sexual contra a criança, pois a mesma aparentava dilaceração anal.

O pai da criança que era o principal suspeito do ato, teve um infarto no mesmo momento em que a criança foi levada para era levada para uma unidade de saúde e acabou dando entrada no Platão Araújo, onde veio a óbito logo em seguida da morte da filha.

Os corpos de ambos foram levados para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia