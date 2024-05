Agregador de pesquisas aponta Marcelo Ramos como pré-candidato que mais cresce em Manaus

Em apenas 25 dias de pré-campanha, o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) é o candidato que mais cresce nas pesquisas de intenções de votos e já aparece em 4º lugar. É o que mostra o agregador de pesquisas do RT1, que calculou a média de todos os levantamentos feitos em Manaus e divulgados no período de fevereiro a maio deste ano.





Conforme o agregador, o atual prefeito e que busca reeleição, David Almeida (Avante), dentro da média de todas as pesquisas, está 1,7 ponto na frente de Amom Mandel (Cidadania).

Marcelo Ramos

No segundo bloco de pré-candidatos, Marcelo Ramos, último a se colocar na disputa, já aparece com 8,5%, disputando o terceiro lugar com Alberto Neto (PL), que tem 10,5%. Roberto Cidade (UB) aparece em 5º lugar, com média de 7,5%.

No último bloco, o agregador mostra o deputado Wilker Barreto (Mobiliza) com 2,4% e a empresária e reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, com 2,4%.

“É com muita satisfação ver que, na média, já estou aparecendo em 4º lugar e colado no 3º com menos de um mês de pré-campanha. Tenho recebido muitas manifestações de carinhos até mesmo de eleitores que estavam pensando em escolher outros candidatos. O caminho é longo, mas mostra que as pessoas querem alguém com experiência e que saiba de fato analisar os problemas da cidade e ter planejamento para cuidar das pessoas”, analisa Marcelo Ramos.

Ainda segundo Marcelo, no último mês ele se dedicou a criar uma unidade progressista para as eleições, conversando com os partidos e ouvindo a opinião de cada um deles.

“O diálogo é fundamental. Precisamos estar fortes neste processo. Além de dialogar com os partidos, venho concedendo entrevistas para mostrar por qual motivo quero ser candidato e também estou usando minhas redes sociais para mostrar quais os problemas mais urgentes vemos em Manaus”, explica.

O cálculo

Para chegar a uma média, o agregador de pesquisas levou em consideração os seguintes levantamentos: Innquest (01/02); Pontual (01/03); Listening (11/03); Ipen (30/03); Direto ao Ponto (08/04); Paraná (16/04); Pontual (18/04); AtlasIntel (26/04).

A margem de erro média é de 3,07% para mais ou para menos.

