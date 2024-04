Secretária e funcionários em restaurante ‘Classe A de Manaus’ e Hospital de Rio Preto da Eva sem medicamentos

Enquanto a população sofre com falta de medicamentos na unidade hospitalar e na rede de saúde do município de Rio Preto da Eva, funcionários e a Secretária da Saúde, Ayla Carla, esbanjam em jantares e almoços, em restaurante ‘Classe A’ em Manaus.





O restaurante, o qual não vamos citar o nome, é só para os ricos endinheirados.

Denúncia

Na quinta feira (25), este portal de notícias divulgou uma denúncia da senhora Maria do Rosário, de 61 anos, hipertensa, que procurou por remédios no hospital, mas as atendentes disseram que lá não havia sequer Cibalena e nem Dipirona, quanto mais remédios para hipertensão.

E que o prefeito Anderson Sousa (União Brasil) é o principal responsável pelo desabastecimento do Hospital, mas, por outro lado, é contumaz gastador em festas, pagando cachês milionários aos artistas nacionais.

Hoje (26), a redação deste jornal depara-se com fotos nas redes sociais da secretária da Saúde, Ayla Carla, gastando centena de milhares de reais com pratos e bebidas caríssimas, enquanto as pessoas necessitadas do município sofrem com a falta de remédio e atenção básica.

Os almoços e jantares não terminaram no Restaurante Classe A, em Manaus, eles vão continuam no município, à frente da população carente, que só tem o direito de ver à distância. Veja a agenda do prefeito Anderson Sousa.

Oposição de olho

Por sua vez, a oposição reforça que só tem uma solução para acabar com o “esbanjamento” de dinheiro público no município.

“O Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, tem que investigar os gastos supérfluos e aplicar penas severas aos infratores. Verbas verbas de custeio, emendas parlamentares e dinheiro do Ministério da Saúde chegaram e muito, para Rio Preto da Eva, mas ninguém sabe onde eles foram aplicados”, questionam.