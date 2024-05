CBF antecipa convocação da Seleção para a Copa América; veja quando será

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) surpreende ao antecipar a convocação da Seleção para a Copa América. O técnico Dorival Júnior anunciará a lista de jogadores na próxima sexta-feira (10), ao meio-dia, visando a preparação para o torneio que será disputado de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos. Esta convocação servirá também para os dois amistosos preparatórios que acontecerão no início de junho, em estádios americanos.





Inicialmente prevista para ser divulgada no final da semana seguinte, a antecipação se deu devido à viagem do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, à Tailândia, onde participará do Congresso da Fifa que definirá a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, um compromisso inadiável.

Os jogadores da Seleção se apresentarão para a preparação em duas datas distintas: os que atuam na Europa iniciarão os treinamentos em 30 de maio, enquanto os que defendem clubes brasileiros começarão em 3 de junho. A base da equipe será em Orlando, na Flórida, onde também serão disputados os amistosos contra México e Estados Unidos, em 8 e 12 de junho, respectivamente.

A escolha estratégica de Orlando como base visa proporcionar as melhores condições de preparação para a equipe, conforme explicou Rodrigo Caetano, diretor de Seleções. A delegação permanecerá na cidade até o dia 6 de junho, quando se deslocará para o Texas para o primeiro amistoso, retornando em seguida para os treinamentos em Orlando.

Ainda não há definição sobre o número de jogadores que serão convocados, mas Dorival Júnior já enviou uma lista provisória à Conmebol, com 35 a 55 nomes. A lista final, com os 23 atletas que disputarão a competição, deverá ser definida até 12 de junho, permitindo ao técnico a observação de jogadores nos amistosos e treinamentos antes da Copa América.

Com a expectativa crescente em torno da convocação e da preparação da Seleção, os olhos do mundo do futebol se voltam para a equipe brasileira em sua jornada rumo ao título na Copa América.

