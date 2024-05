Motorista de Porsche se entrega à polícia após três dias de busca intensa

O desfecho de uma busca intensa: Motorista de Porsche, acusado de causar um trágico acidente que resultou na morte de um homem e ferimentos em outro, finalmente se entrega à polícia após três dias de buscas incessantes. Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, condutor do luxuoso veículo, apresentou-se voluntariamente na 5ª Seccional, situada no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, exatamente onde o acidente ocorreu.





Após ter sua prisão decretada pela Justiça na última sexta-feira (3), Fernando agora enfrentará os procedimentos legais necessários. Inicialmente, ele será submetido ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, passará a noite na carceragem do 31º Distrito Policial, na Vila Carrão, aguardando a audiência de custódia.

Considerado foragido pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) desde o sábado (4), quando se tornou alvo de busca e não foi localizado, Fernando busca agora respostas jurídicas em relação ao seu caso. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) está previsto para decidir, na terça-feira (7), sobre o pedido de habeas corpus em seu favor, uma solicitação realizada por sua defesa no domingo (5).

O Ministério Público (MP) solicitou a prisão do empresário, acusando-o de homicídio por dolo eventual, devido à morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, e lesão corporal gravíssima, referente aos ferimentos do amigo Marcus Vinicius Machado Rocha. A velocidade em que Fernando conduzia o Porsche, registrada em laudo pericial da Polícia Técnico-Científica, era de 114,8 km/h, mais que o dobro do limite permitido de 50 km/h para a via. O fatídico acidente ocorreu no dia 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, tendo sido capturado pelas câmeras de segurança da região.

Fonte: G1