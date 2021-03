Beneficiários do Auxílio Estadual podem fazer consulta por novo canal

Quem ainda não recebeu os cartões ao Auxílio Estadual poderá consultar local, data e hora para retirada do documento por meio de um novo canal. Além do endereço eletrônico www.auxilio.am.gov.br e dos números (92) 99498-7874 e 99267-1185, eles poderão ligar para 0800-434-4040.

Para a seleção das 100 mil famílias beneficiárias do Auxílio Estadual, o Governo do Amazonas utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.

O cartão dá direito a um crédito de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza.