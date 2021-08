Beto D’Ângelo vai pagar mais de R$ 7 milhões por ‘kit humanitário’

Para fornecer aos moradores de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) um “kit humanitário”, o prefeito Beto D’Ângelo vai desembolsar R$ 7,2 milhões. O montante será dividido entre seis empresas.

A justificativa é para atender aos moradores afetados pela cheia dos rios no Amazonas e com a pandemia de covid-19. Contam no kit cestas básicas, itens de higiene pessoal e de dormir, como jogo de cama e redes. Ainda estão na lista água mineral e aluguel de barcos.

Não são especificados como será feita a distribuição dos kits e nem em quanto tempo.