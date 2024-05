Manaus oferece 60 vagas em curso de Agente de Portaria

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Solimões, oferta, nesta quinta-feira, 2/5, 60 vagas gratuitas para o curso de Agente de Portaria (AGP), que vai acontecer entre 6 e 10 de maio, das 9h às 12h, no auditório da Central do Empreendedor, localizada nas dependências do shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.





A capacitação é voltada para interessados em desenvolver habilidades como procedimentos de segurança, gestão de acesso, manuseio de equipamentos de proteção, técnicas de comunicação e resolução de conflitos para atuar na área e garantir uma vaga de emprego.

“O curso de Agente de Portaria oferece uma oportunidade valiosa para a população. A Semtepi está comprometida em atender as necessidades dos candidatos a emprego, promovendo cursos de qualificação profissional que ampliem as perspectivas de trabalho e empreendedorismo. Não perca essa excelente oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho”, afirmou o titular da Semtepi, Wagno Oliveira.

As inscrições são realizadas a partir do link https://forms.gle/6huUma8Xm4CpvsTQ8 até as 12h desta quinta-feira. A lista de selecionados será divulgada nesta sexta-feira, 3/5. Os candidatos devem atender a dois requisitos: ser maior de 18 anos e possuir a escolaridade de ensino fundamental ou médio completo.