Bi Garcia e Mateus Assayag assinaram, nesta quinta-feira (14), suas filiações no Partido Social Democrático (PSD).





O presidente do partido no Amazonas, senador Omar Aziz, não escondeu a satisfação com os novos filiados e assegurou apoio total à pré-candidatura de Mateus a prefeito de Parintins.

Fonte: O Divergente