Amazonas e Peru unem forças para reforçar vigilância em saúde na região

Compondo iniciativa para fortalecer as ações de vigilância em saúde na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Peru e Colômbia, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, iniciou uma parceria com instituições peruanas para intensificar o diagnóstico de doenças infecciosas, beneficiando populações vulneráveis na área fronteiriça.





A parceria foi firmada pela FVS-RCP junto à Universidad Nacional de La Amazonía Peruana (Unap) e a Gerência Regional de Saúde localizados em Iquitos, capital do Departamento de Loreto e da Província de Maynas, no Peru. As instituições estão localizadas na região da tríplice fronteira, caracterizada pela mobilidade intensa das populações brasileira, peruana e colombiana.

Esse fluxo contínuo de pessoas apresenta desafios específicos para a vigilância em saúde, incluindo o controle de doenças transmissíveis e a resposta eficaz a emergências de saúde pública em tempo oportuno.

A parceria entre a FVS-RCP e as duas instituições promove a troca de experiências entre Brasil e Peru, com impacto direto também na fronteira com a Colômbia, por meio do desenvolvimento de pesquisas científicas de interesse de saúde pública na região transfronteiriça.

Entre quinta-feira (14/03) e esta sexta-feira (15/03), uma equipe da FVS-RCP cumpriu agenda na Unap para uma visita técnica e firmou as intenções para a ação colaborativa em saúde pública, visando aprimorar a caracterização epidemiológicas das doenças infecciosas na região, segundo destaca a diretora-presidente da Fundação, Tatyana Amorim.

“O objetivo da visita é estreitar os relacionamentos institucionais para que possamos implementar estratégias junto à universidade com propósitos de vigilância em saúde na fronteira, principalmente, identificando patógenos emergentes que possam afetar a saúde da população por meio do Laboratório de Fronteiras”, disse Tatyana, referindo-se ao Lafron, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Fronteira e Sala de Análise de Saúde, integrantes da FVS-RCP e localizado em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Além da diretora-presidente da instituição, integram também a equipe da FVS-RCP, na agenda, Augusto Zany, responsável por Planejamento, Emergências e Ações Estratégicas; Alexsandro Melo, responsável pela Vigilância Epidemiológica; e Girlene Medeiros, jornalista da Assessoria de Comunicação da instituição.

Para firmar a parceria, a equipe realizou visita técnica à Unap. A estratégia integra ações inovadoras de prevenção e controle de doenças na região. “Esses trabalhos conjuntos vão permitir como podemos articular como está a presença de cada uma dessas doenças. Amazônia é uma só. Foi uma reunião muito importante para ambos os países em matéria de saúde”, destacou o reitor da Unap, Rodil Tello Espinoza.

A agenda no Peru também incluiu visita técnica à Gerência Regional de Saúde Loreto, em Iquitos. Na oportunidade, a cooperação entre as equipes de saúde foi fortalecida. Para o coordenador de enfermidades da Geresa de Loreto, Cristiam Carey Angeles, que também é docente na Unap, a ação é uma oportunidade de atenção integrada conjunta, fortalecendo o tema no meio acadêmico e oportunidade de trabalhar em conjunto na tríplice fronteira.

“Para nós, essa é uma grande oportunidade, porque vamos poder atuar de maneira conjunta, sobretudo gerando evidências para fortalecer o tema (no meio) acadêmico tranquilamente e para fortalecer a atenção à saúde”, disse Cristiam, mencionando que a presença de estudantes universitários da Unap podem somar aos recursos humanos com o objetivo de aprimorar a saúde pública na tríplice fronteira.

Ainda compondo a agenda no Peru, a equipe da FVS-RCP realizou visita técnica ao Laboratório de Saúde Pública ligado à Direção Regional de Saúde em Loreto; ao campos da Unap de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharia de Alimentos e Faculdade de Medicina Humana.

Fortalecimento da vigilância no Lafron

Durante a oportunidade de agenda na tríplice fronteira, a equipe da FVS-RCP realizou uma visita técnica ao Laboratório de Fronteira (Lafron) em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), na segunda-feira (11/03), com o objetivo de atualizar o levantamento de necessidades e fortalecer a vigilância laboratorial brasileira na fronteira na região do Alto Solimões por meio da identificação de melhorias e estratégias para aprimoramento da atuação do laboratório.