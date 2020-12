Bio-agroindústrias transformarão Rio Preto da Eva em cidade Polo no Amazonas

Com a expectativa da instalação das primeiras 50 bio-agroindústrias, que deverão gerar de 40 a 50 mil empregos entre diretos e indiretos a partir do início das atividades do Distrito Bio-agroindustrial, até 2022, Rio Preto da Eva, consequentemente, será elevada à cidade Polo da economia do Amazonas e passará por grande transformação sociopolítica e econômica.

Além da geração de postos de trabalho e renda para a população, o Polo também propõe alavancar o setor turístico da cidade. Com a elevação da economia, a previsão é que Rio Preto da Eva passará por forte e rápido crescimento populacional, que exigirá investimentos públicos na mesma proporção.

O prefeito Anderson Sousa, eleito para mais um mandato, garantiu que o projeto de evolução do município previu o crescimento populacional e a necessidade de investimento urbano em infraestrutura, abastecimento e logística.

Preparando a população

“Com a implantação do distrito agroindustrial, Rio Preto da Eva começa a se preparar para um grande momento de progresso e revolução, no qual a população só tende a ganhar. Além da criação de empregos, também haverá a oferta de cursos profissionalizantes para que os moradores da cidade possam estar qualificados e aptos a trabalharem no distrito agroindustrial”, garantiu o prefeito Anderson Sousa.

Cursos Profissionalizantes

Os cursos profissionalizantes, de acordo com o gestor, serão voltados para os moradores de Rio Preto da Eva. “As empresas que se instalarão no polo trarão mão-de-obra própria, mas também iremos oferecer nossos moradores que estarão com diploma em mãos para provarem sua qualificação profissional e a aptidão para assumirem funções dentro da indústria, independente do setor”, explicou.

O distrito, que visa beneficiar o setor primário com a fabricação de polpa de frutas, processamento de medicamentos, fitoterápicos, entre outros, deve atrair empresas de diferentes localidades. Dessa maneira, a cidade passa a receber não apenas turistas, mas também, trabalhadores dessas empresas que passarão a adotar Rio Preto da Eva como moradia.

“Nossa cidade já é considerada muito receptiva e hospitaleira pelos turistas. Sempre recebemos pessoas de diferentes lugares que vêm a passeio e, agora, teremos a chance de ter os trabalhadores que chegarão para morar”, destacou Sousa.

Distrito Bio-agroindustrial representa a expansão de Rio Preto da Eva

O novo Polo econômico do Estado conta com apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

“É o progresso chegando e fazendo de Rio Preto uma cidade referência em todo o Amazonas. Estamos em busca de outros investimentos aliados aos governos federal e estadual para incrementar ainda mais a nossa economia e tornar a nossa cidade preparada para o futuro”, ressaltou o prefeito.