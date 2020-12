Delegado João Tayah recebe apoio da direção municipal do PT-Manaus

Em nota, a direção Municipal do Partido dos Trabalhadores em Manaus vem a público para manifestar apoio ao delegado João Victor Tayah Lima, em razão de recentes ataques contra a sua vida profissional, política e familiar.

Veja nota na integra:

A Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores – Manaus vem a público, no uso de suas atribuições legais, DESAGRAVAR e APOIAR o filiado João Victor Tayah Lima, em razão de recentes ataques perpetrados contra a sua vida profissional, política e familiar, oriundos de grupos que atuam ilegalmente contra a ordem democrática e os princípios mais básicos de justiça em nosso Estado.

O Delegado João Tayah possui uma trajetória de ética e integridade, agindo sempre com profissionalismo e eficiência nos mais de 15 anos que acumula de grandes feitos no serviço público. É também um renomado professor de Direito, que já auxiliou milhares de estudantes a alcançar a aprovação em concursos públicos e exames da OAB.

Nosso filiado possui um histórico de combate à corrupção e de defesa intransigente dos direitos humanos dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. E por essa razão, atrai para si toda sorte de perseguições e retaliações por parte de quem deseja ver perpetuado um sistema sujo e autoritário, que corrói o patrimônio público e destrói os direitos sociais da população mais pobre.

Por esta razão, o PT Manaus se solidariza com os ataques injustos sofridos pelo nosso militante, que saiu vitorioso das urnas com expressivos 2.945 votos conscientes para o partido, na capital. A luta contra as injustiças é uma luta de todos e todas. Jamais poderemos silenciar diante de tamanha arbitrariedade cometida contra quem quer que seja, especialmente envolvendo um companheiro que luta por um mundo mais justo, ético e igualitário.

Valdemir Santana – Presidente do PT Manaus