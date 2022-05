Bombeiros Mirins realizam simulado de princípio de incêndio em residência

Os bombeiros mirins do 1° Batalhão de Incêndio (BI), localizado na avenida Buriti, Distrito Industrial, zona sul de Manaus, realizaram neste domingo (15/05), às 8h, um simulado técnico de princípio de incêndio em residência.

Os participantes integram o Programa Educacional Bombeiros Mirim (Proebom), um projeto de responsabilidade social do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). No simulado, eles realizaram os primeiros combates das chamas em uma botija de gás e em uma panela com óleo quente. O objetivo foi evitar que o fogo atingisse a residência.

Em outro momento, foi realizada a prática de Nós e amarrações que são os diversos tipos de resultados do entrelaçamento e manuseio de trabalho com uma ou mais cordas. Técnica bastante utilizada em salvamento em altura.

Ainda houve pelos alunos do Proebom a demonstração do transporte correto de vítimas. Ao todo, 50 crianças participaram da demonstração.

O motorista Fernando de Deus de Souza, 42, pai de uma das crianças bombeiro mirim, acompanhou toda a demonstração e ficou emocionado com a apresentação.

“Fiquei bastante emocionado com o trabalho desenvolvido e apresentado neste simulado. E gostaria de agradecer ao Corpo de Bombeiros por disponibilizar parte de seu tempo ensinando nossos filhos”, disse Fernando

Fernando destaca, principalmente, o comportamento do filho em casa que mudou muito.

“O comportamento melhorou muito em casa. Antes ele só queria ficar o dia todo no celular. Agora, ele tem outras atividades dentro do Proebom que o fazem se dedicar mais aos estudos e à família”, disse o pai.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, disse que as técnicas que as crianças e adolescentes recebem no projeto Bombeiro Mirim vão ficar para a vida toda desses pequenos guerreiros.

“Nossos militares estão todos empenhados em oferecer o melhor para quem participa do Proebom. Estamos confiantes que daqui desta turma, sairão muitas crianças e adolescentes capazes de auxiliar situações adversas que acontecem em casa, deste um princípio de incêndio ao socorro a uma pessoa”, disse Muniz

Sorteio de 500 vagas – E neste domingo aconteceu em 10 municípios do Amazonas, o sorteio de 500 vagas para novas turmas de Bombeiro Mirim, previstas para iniciar as aulas no mês de julho deste ano.

O sorteio aconteceu nas Unidades Operacionais do CBMAM em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva, Humaitá, Presidente Figueiredo, Iranduba, Novo Airão, Tefé e Tabatinga.

Em cada município foram oferecidas 50 vagas, das quais 46 são para crianças de 8 a 12 anos, e 4 reservadas para adolescentes de 13 a 15 anos com renda mensal familiar de até dois salários mínimos.

As vagas oferecidas foram para crianças e adolescentes, estudantes da rede regular de ensino público/privado.