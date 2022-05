Bombeiros encerram buscas por paraquedista desaparecido em Manaus

As buscas pelo parquedista Luís Henrique Cardelli são encerradas neste domingo (15), após um mês de desaparecimento. A vítima sumiu após saltar em Manaus no dia 15 de abril.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as buscas continuaram após o encerramento do gabinete de crise, que durou 15 dias.

“Fizemos uma varredura em mais de 600 quilômetros quadrados. Em linha reta de Manaus chegamos a uma extensão de 100 quilômetros rio abaixo. Foi uma área muito extensa de busca. Quinze dias após o início nós desmobilizamos o gabinete de crise e passamos a atuar apenas com o Corpo de Bombeiros”, disse o Comandante Geral do CBMAM, Orleiso Ximenes Muniz.

O caso continuará em standby, segundo Muniz. Se houver informações sobre o paradeiro do paraquedistas, equipes se deslocarão até o local indicado.

Ampost