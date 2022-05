Casal morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente no Novo Aleixo

Um casal morreu e outras quatro pessoas, incluindo duas irmãs gêmeas de 7 anos, ficaram feridas em um acidente, neste domingo (15), na avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 13h30. As vítimas fatais, uma mulher de 37 anos e um homem de 35 anos, trafegavam no sentido bairro-Centro, em um Toyota Fielder, quando perderam o controle da direção do veículo.

Eles invadiram o canteiro central, e colidiram contra outro carro, modelo Renault Logan, que seguia no sentido contrário.

O casal não resistiu aos ferimentos, e morreu ainda no local. Os bombeiros tiveram de ser acionados, para resgatar os corpos das duas vítimas, que ficaram presos junto às ferragens.

Já no carro Renault Logan, estavam quatro pessoas da mesma família. Sendo o pai, a mãe e as duas filhas gêmeas de 7 anos. Todas os quatro foram socorridos com vida e levados a unidades hospitalares de Manaus.

Entretanto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde do pai e de uma das crianças é grave.

Peritos informaram que no momento do acidente a pista estava molhada, o que pode ter sido uma das causas que fizeram o motorista do Toyota Fielder a perder o acidente. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

