Boninho se emociona após Tiago Leifert quebrar o protocolo e acolher Lucas

O apresentador Tiago Leifert fez questão de conversar com Lucas Penteado após o ator ser vetado da prova do líder no Big Brother Brasil 21.

Ao vivo nesta quinta-feira (4), ele mandou um recado carinhoso ao brother.

“Aproveita a casa, vai curtir, vai na piscina. Aproveita e faz uma comidinha, relaxa. Vai curtir um pouco”, disse. Reconhecendo seus erros, ele disse que ia aproveitar a oportunidade. “Vou repensar tudo que eu fiz, é o jeito”, respondeu Lucas.

“Tem muito jogo ainda, tem muita vida. Aproveita aí. Vai curtir”, concluiu Tiago.

Nas redes sociais, o diretor do reality, Boninho, se emocionou com o momento. “Bom ver um sorriso!”, escreveu ele que ganhou elogios pela postura adotada pelo programa.

NOVOS LÍDERES

A segunda prova do líder do Big Brother Brasil terminou na manhã desta sexta-feira (5) quando a última dupla sobrou: Arthur e Projota.

Além de resistência, a competição exigiu muita atenção. Divididos em nove duplas, os dois que vencerem precisarão escolher quem ficará com o prêmio e quem ficará com a liderança.

A prova consiste em montar lanches fast-food. Além de cumprir o tempo imposto pela produção, os participantes precisaram acertar o gabarito que aparecerá na tela. Venceu quem aguentou mais tempo acertando a montagem dos lanches.

