Bôsco Saraiva pode ser a pedra na vidraça de Ricardo Nicolau (PSD)

Até agora não ficou explicado os motivos que levaram o deputado federal Bôsco Saraiva (SDD), a retirar a sua pré-candidatura à prefeitura de Manaus para apoiar o também pré-candidato Ricardo Nicolau (PSD).

Visceralmente pertencente ao grupo de Amazonino Mendes (Podemos) e ao senador Eduardo Braga (MDB), o certo seria Bôsco Saraiva colar o seu apoio a eles. O que estaria planejando com essa manobra mais para a ala progressista?

“Bôsco faz parte do decadente bloco da ‘velha política baré’. A mesma que experimenta altos índices de rejeição e que tende ser sepultada em no máximo em dois pleitos”, sentenciou o assessor parlamentar Adilson Carvalho.

O líder

O que se supõe, é que a velha política não está mais conseguindo se manter e busca se infiltrar na ala progressista para uma provável composição no segundo turno. “O melhor líder do Amazonas é o Omar Aziz”, teria dito Bôsco para interlocutores próximos do seu gabinete. Daí, podemos imaginar o que pretende esse grupo, que a décadas está empoleirado nos governos do Estado.

Falando para a plateia no lançamento da aliança entre PSD e Solidariedade no último dia (4), Bôsco disse: ‘o solidariedade não quer nada em troca, a única coisa que ele quer é que o Ricardo Nicolau salve vidas’. Talvez nem o próprio Ricardo Nicolau acreditou no que ele disse.

A pedra

Bôsco na verdade, é um risco para a candidatura de Ricardo Nicolau. Respondendo a processos na justiça federal o velho deputado terminará por atrair pedras para a vidraça que ainda está sendo construída pelo PSD, para a prefeitura de Manaus. Aliás, ele pode ser a própria pedra a quebrar vidraça.

Aliado a isso, o deputado federal Bôsco Saraiva entrou no seu segundo ano de mandato na Câmara Federal sem dizer o que foi fazer lá. Aliás, sobre isso, pode-se dizer que essa legislatura está sendo a mais fraca dos últimos 30 anos.