Brady sinaliza aposentadoria definitiva para preservar casamento com Gisele Bündchen

Tom Brady enfim se pronunciou sobre a crise em seu casamento, que afeta também a continuidade da sua carreira no futebol americano. Segundo o próprio jogador do Tampa Bay Buccaneers, esta deve ser a sua última temporada na NFL se quiser continuar com a supermodelo brasileira Gisele Bündchen.

Em seu podcast, Let’s Go, que conta com a participação de Larry Fitzgerald e Jim Gray, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers disse que, quando era jovem, só pensava em futebol, mas que hoje as prioridades mudaram.

“Com o tempo, outras prioridades se desenvolvem, porque você muda, evolui ao longo da vida e cresce de maneiras diferentes. Então, você assume responsabilidades diferentes, de família, de compromisso e assim por diante. Você dedica tempo e energia a essas coisas”, disse.

Brady reforçou ainda que é preciso haver uma conciliação entre as partes, para que lhe seja possível dar o máximo de si em cada área.

Segundo a imprensa norte-americana, Tom e Gisele se afastaram e tiveram uma discussão acalorada, porque a modelo não concordou com o retorno do jogador à NFL. Por conta da briga, a brasileira decidiu sair de casa, viajou com os filhos à Costa Rica e agora o casal vive em casas separadas.

A imprensa também afirma que o casamento não acabou “de forma alguma”, mas que o quarterback deve deixar de vez a carreira no esporte ao fim desta temporada se quiser continuar casado com a supermodelo brasileira.

Fontes ainda contam que Gisele não odeia que Brady esteja jogando futebol, mas odeia a maneira como ele lidou com sua aposentadoria. Brady tem consciência disso e tem agido de maneira para amenizar a situação.

A decisão do astro do Tampa Bay Buccaneers de deixar os campos foi conjunta com a esposa, mas voltar atrás do anúncio foi uma escolha pessoal do atleta.

“Agora, tudo o que ele pode fazer é fazer valer esta temporada, passar tempo com sua família sempre que puder e depois se aposentar no final da temporada”, disse uma fonte.

Em entrevista para uma revista, a modelo disse que gostaria que o astro da NFL “estivesse mais presente” no cotidiano da família e na criação dos filhos: Benjamin, Vivian e Jack.

Brady contou em entrevista ao seu programa Sirius XM sinalizou que irá se aposentar ao final de sua 23ª temporada, que deve terminar em 12 de fevereiro de 2023.

A imprensa ainda reforça que Gisele faz muitos ‘prós e contras’, e atualmente ela vê poucos prós para Brady continuar jogando.

Tom Brady é um dos atletas mais bem-sucedidos da história da NFL, com seis títulos da principal liga de futebol americano.

Gisele é presença constante nas principais partidas do marido. Na última conquista do Super Bowl, Gisele desceu até o campo para comemorar o título com o marido.

