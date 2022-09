Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (18), no Maracanã

Neste domingo (18), o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá no Maracanã, a partir das 16h.

O Flamengo está focado em conseguir o resultado positivo para seguir firme na disputa pela liderança do Palmeiras, que é o líder isolado da competição.

O Fluminense vem de eliminação na Copa do Brasil, mas realiza uma boa temporada no Brasileirão. Para vencer, Fernando Diniz vai com força máxima.

Possível Escalação do Flamengo:

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Possível Escalação do Fluminense:

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Yago) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano

NE10