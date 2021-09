Brasil e Argentina fazem a semifinal do Mundial de Futsal

O maior Brasil x Argentina de futsal de todos os tempos. Assim o confronto desta quarta-feira vem sendo tratado por brasileiros e argentinos. Pela primeira vez na história, as duas seleções se enfrentam em uma semifinal de Copa do Mundo Fifa. O duelo acontece às 14h (de Brasília) na cidade de Kaunas, na Lituânia, com transmissão da Globo, SporTV e tempo real no ge.

Quem vencer o clássico desta quarta pega o ganhador de Portugal x Cazaquistão na decisão no domingo. A semifinal entre portugueses e cazaques acontece nesta quinta-feira às 14h na mesma Kaunas – o SporTV2 transmite.

– Eu acho que o Brasil está entendendo a necessidade de ser mais coletivo. Nosso principal jogador aqui nessa Copa do Mundo tem sido o trabalho coletivo (…) Todo mundo sempre quer que a gente seja brilhante individualmente e esses meninos entenderam que não, que eles não têm que ser o que são nos clubes, têm que ser coletivo, essa é alma da nossa seleção – disse o técnico brasileiro Marquinhos Xavier.

Tanto Brasil como Argentina chegam à semifinal da Copa do Mundo invictos. Na primeira fase, os brasileiros passaram por Vietnã (9 a 1), República Tcheca (4 a 0) e Panamá (5 a 1). Nas oitavas de final, vitória por 4 a 2 sobre o Japão. Nas quartas de final, no último domingo, um apertado 1 a 0 diante do Marrocos recolocou o Brasil na semifinal de um Mundial nove anos depois.

Campeã em 2016, a Argentina avançou com três vitórias no chamado grupo da morte. Na estreia, uma sonora goleada por 11 a 0 sobre os Estados Unidos. Depois, os argentinos bateram a Sérvia (4 a 2) e o Irã (2 a 1). Nas oitavas, triunfo por 6 a 1 sobre o Paraguai. Já nas quartas a classificação veio num dramático 5 a 4 nos pênaltis diante da Rússia após 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação.

G1/ge