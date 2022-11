Brasil precisa restaurar 50 milhões de hectares de floresta para salvar Amazônia

A restauração de ecossistemas beneficia não somente o meio ambiente, mas também a sociedade e a economia.

De olho nesse potencial, empresas estão viabilizando na prática a restauração aliada a seus modelos de negócio, o que tem atraído cada vez mais a atenção de investidores.

O painel irá apresentar exemplo reais de empresas, produtores rurais e investidores que estão apostando nessa agenda e o enorme potencial socioeconômico do setor para o Brasil e o mundo.

Restoring ecosystems benefits not only the environment, but also society and the economy. With an eye on this potential, companies are making restoration possible in practice, allied to their business models, which has increasingly attracted the attention of investors.

The panel will present real examples of companies, rural producers and investors that are betting on this agenda and the enormous socioeconomic potential of the sector for Brazil and the world.

Organizações Realizadoras:

TNC Brasil

WWF Brasil

Iniciativa Verde

Painelistas

Karen Oliveira, diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC Brasil

Juliana Tinoco, Gerente de Relações Externas e Conhecimento do programa Partnerships for Forests (P4F) na América Latina

José Pugas, JGP Asset Management

Osvaldo Stella Martins – Iniciativa Verde / No Carbon Milk

Rosely Dias, Produtora Rural de São Félix do Xingu, Pará

Pedro Paulo Diniz, Fazenda da Toca

