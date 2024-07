Brasileiro de Futsal: ingressos à venda para Estrela do Norte-AM x Vasco da Gama-RJ

Um jogo histórico na Arena Amadeu Teixeira. É isso que prometem as equipes do Estrela do Norte/Manaus Futsal, representante do Amazonas, e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Válido pela oitava rodada da primeira fase, o duelo acontece no próximo sábado, dia 6 de julho, a partir das 16h, no principal ginásio da capital amazonense. Os ingressos estão disponíveis em sete pontos de venda.





Os clubes disputam a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal e estão no Grupo A da competição, ambos aparecendo no grupo dos oito melhores que avançarão para a segunda fase do torneio.

O time de Manaus é quinto colocado no Brasileiro com 10 pontos e vem embalado depois de vencer em casa o Costa Rica/Juventude-MS por 4 a 1 na rodada anterior. Já a equipe carioca está bem mais tranquila, ocupando a vice-liderança com 14 pontos – na sétima rodada, o Vasco venceu o América-MG por 3 a 1, fora de casa.

Ingressos à venda

A diretoria do clube amazonense informa que os ingressos já estão disponíveis em sete pontos de venda: 1. Sede do Estrela do Norte (rua das Palmeiras, São José 3); 2. Pontual Gourmet do Campo do Bahia (São José); 3. Pontual Gourmet do Shopping Grande Circular (Avenida Grande Circular, São José); 4. Dedé Boteco (Amazonas Shopping); 5. Cachaçaria do Dedé & Empório (Manauara Shopping); 6. Loja Gigante da Colina (Sumaúma Park Shopping); e 7. Loja Gigante da Colina (Avenida Djalma Batista).

Na compra antecipada até 1 dia antes do jogo, o preço do ingresso é R$ 10. No dia do jogo, a bilheteria da Arena Amadeu Teixeira abrirá às 9h. O valor do ingresso será R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudante). As gratuidades para crianças até 12 anos, idosos acima de 65 anos e Pessoas com Deficiência devem ser retiradas antecipadamente na sede do Estrela do Norte ou na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira no dia do jogo.

Credenciamento da imprensa

Os profissionais dos veículos de comunicação interessados em cobrir a partida devem fazer o credenciamento, que está a cargo da CBFS. O link é o https://www.credencialcbfs.com.br/. Basta preencher os dados e seguir as orientações para trabalhar devidamente credenciado pela confederação. O credenciamento deve ser feito até 24 horas antes da partida.

A entrada da imprensa será pelo portão de fundos da Arena Amadeu Teixeira e os profissionais devem apresentar o voucher ao representante do clube que estará posicionado no local. Os profissionais de imagens serão orientados sobre os locais onde poderão ficar posicionados no ginásio. Os repórteres de jornais impressos, portais e TVs devem se posicionar no lado da cabine de transmissão. Entrevistas com atletas e técnicos serão concedidas somente após o jogo, na área onde estará fixado o backdrop do Campeonato Brasileiro.

Patrocinadores e apoiadores do Estrela do Norte/Manaus Futsal

O Estrela do Norte tem patrocínio da Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Manaus Luz, WG Construções e Serviços, Dedé Boteco, Pontual Gourmet e Bet 092. O clube também conta com apoio de Emanuel Sports & Marketing, Governo do Amazonas/Sedel (cessão do ginásio), Lourdes Rocha Contabilidade, Paraíso Piscinas, Gráfica Amazonas, RF Fisioterapia & Quiropraxia, Sérgio Rodrigues (nutricionista), Anderson Lauriano (treinamento funcional) e Santa Cláudia (hidratação).

Patrocinadores e apoiadores do Campeonato Brasileiro de Futsal

O Campeonato Brasileiro de Futsal é organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) e Sports Hub, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, Assaí Atacadista, Sampel Peças Automotivas, Ampri, Quartzolit, XBri Pneus e Penalty, com apoio do Grupo Águia, Gol Linhas Aéreas e Pallas Turismo (logística da competição).