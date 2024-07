Mercado imobiliário do Amazonas registra saldo positivo

A pesquisa “Indicadores Imobiliários do Amazonas”, conduzida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), revelou dados importantes sobre o desempenho do setor no primeiro trimestre de 2024. Foram lançados dois empreendimentos residenciais verticais, totalizando 431 unidades, sendo 320 unidades de padrão econômico e 111 unidades de padrão padrão. Além disso, houve o lançamento de um empreendimento horizontal residencial com 158 unidades.





Comparando com o primeiro trimestre de 2023, houve um aumento significativo de 79% no número de unidades lançadas. Em 2023, foram lançadas 329 unidades, enquanto em 2024 esse número subiu para 589 unidades (comercial, horizontal e residencial vertical).

Apesar do aumento nos lançamentos, as unidades vendidas tiveram uma queda de 9% no primeiro trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023. O Valor Geral de Vendas (VGV) no primeiro trimestre de 2024 foi de R$ 447 milhões, representando um crescimento de 6,17% em relação ao mesmo período de 2023, quando o mercado faturou R$ 421 milhões.

Segundo o presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, o primeiro trimestre de 2024 foi muito próximo do quarto trimestre do ano passado, demonstrando um mercado aquecido. Medina explicou que o crescimento acelerado se deve à oferta de crédito, especialmente através do programa Minha Casa, Minha Vida, onde a Caixa Econômica Federal e outros financiadores têm proporcionado crédito relevante, permitindo aos incorporadores lançar mais empreendimentos e consequentemente aumentar as vendas.