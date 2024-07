David Almeida vistoria ajustes finais para entrega de escola municipal no Santa Etelvina

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quarta-feira, 3/7, a última inspeção na escola municipal Presidente João Goulart, localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital, antes da inauguração, que acontece nesta sexta-feira, 5/7. A unidade, gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), passou por um grande processo de ampliação e melhoria dos ambientes, com mais segurança e acessibilidade aos mais de 800 alunos e corpo docente.





Entre as novidades estão a instalação das salas de química, recurso e tecnologia, além de uma quadra poliesportiva, que será referência para as próximas escolas municipais reformadas.

“Estamos nos ajustes finais, para que a gente possa inaugurar esta escola infantil e ensino fundamental nesta sexta-feira e entregar para a comunidade da zona Norte, aqui do Santa Etelvina. Vai ser uma escola completa, totalmente nova. Eu estou muito feliz em poder proporcionar e entregar uma escola de nível tão avançado, de nível tão elevado, de tamanha qualidade como esta escola”, destacou o prefeito.

Durante esta manhã, o prefeito David Almeida também acompanhou os serviços de limpeza do passeio público do igarapé do Passarinho, na zona Norte da capital. Os serviços estão sendo realizados por trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).