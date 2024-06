Bumbás de Parintins competem pelo terceiro título sustentável com iniciativa “Recicla, Galera”

No Festival de Parintins, reciclar também vale título. Em 2024, os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido decidirão quem será o Campeão Sustentável da 57ª edição da festa. O bumbá da galera que mais destinar corretamente seus resíduos para reciclagem levará um prêmio de R$ 20 mil para investir em ações de sustentabilidade dentro da agremiação.





Esta é a terceira edição da disputa de reciclagem “Recicla, Galera”, uma iniciativa do governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Sistema Coca-Cola Brasil. A competição ambiental mobiliza torcedores por toda a ilha, garantindo o título para o seu boi e benefícios para o meio ambiente. “Parintins vive a competição entre os bois Caprichoso e Garantido. Nada mais justo que levar essa sensibilização ambiental também em forma de disputa, engajando as galeras dentro e fora do bumbódromo. Ganha o meio ambiente e, claro, o boi da torcida que mais fizer a sua parte na reciclagem”, explicou Eduardo Taveira, secretário de Estado do Meio Ambiente.

Nas edições de 2022 e 2023, a reciclagem ocorreu exclusivamente no Bumbódromo, durante as noites do Festival, envolvendo apenas os torcedores do item 19. As galeras receberam sacolas recicláveis para descartar seus resíduos, que eram recolhidos e levados para o Espaço Sustentável “Recicla, Galera”, onde eram triados e pesados pela Associação de Catadores de Parintins (Ascalpin). O Caprichoso venceu as duas edições anteriores, tornando-se Bicampeão Sustentável do Festival.

Para 2024, a dinâmica continua a mesma, mas com uma novidade: a disputa de reciclagem também acontecerá fora do Bumbódromo, com apoio da tecnologia, envolvendo visitantes, torcedores e moradores de toda Parintins.

Máquinas Coletoras

De 24 a 30 de junho, seis máquinas coletoras estarão em locais estratégicos de Parintins. Para ajudar o seu boi, os torcedores devem destinar latinhas ou garrafas PET nos equipamentos e selecionar no painel para qual boi desejam pontuar. O descarte de cinco ou 15 resíduos é recompensado com brindes exclusivos: cinco resíduos podem ser trocados por uma bebida do portfólio Coca-Cola Brasil, enquanto o descarte de 15 itens pode ser trocado por um bucket, uma pochete ou um copo do seu boi.

Ao final da competição, a pontuação das máquinas será somada à quantidade de resíduos coletados e descartados corretamente nos Ecopontos de cada galera no Bumbódromo. O boi que levará o título de Campeão Sustentável do 57º Festival de Parintins e um investimento de R$ 20 mil para ações ambientais será conhecido no dia 1º de julho, antes da premiação geral do Festival.

Locais das Máquinas Coletoras

• De 24 a 30 de junho:

Espaço Sustentável – Praça da Liberdade, Rua Gov. Leopoldo Neves

Turistódromo – Praça da Catedral, Centro

• De 24 a 27 de junho:

Baranda Supermercados – Avenida Amazonas, Centro

Expresso Brasileiro – Rua Paraíba, Palmares

• De 28 a 30 de junho:

Camarote Coca-Cola Brasil no Bumbódromo

Camarote Governo do Amazonas no Bumbódrom

Nos supermercados, as máquinas estarão disponíveis de 24 a 27 de junho. Nos dias 28, 29 e 30, elas serão realocadas para os camarotes da Coca-Cola Brasil e do Governo do Amazonas no Bumbódromo.

“Temos muito orgulho de apoiar o Festival de Parintins há 28 anos e de contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável da região. O Recicla, Galera materializa nossos esforços para além da gestão correta de resíduos e geração de emprego e renda. Com este programa, unimos as comunidades em favor dos impactos positivos que beneficiarão o festival e o estado como um todo”, completou Victor Bicca, diretor sênior de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil.