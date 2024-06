Simpósio gratuito em Manaus aborda luta histórica e direitos humanitários na Palestina

A Juventude Árabe Palestina do Amazonas, parte integrante da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas, realizará o II Simpósio “Vozes Palestinas e o Direito Humanitário Internacional” na próxima terça-feira, 25 de junho. O evento ocorrerá no auditório do Shopping Cidade Leste, localizado na Avenida Autaz Mirim (Grande Circular), das 14h às 17h. A participação é gratuita, com inscrições disponíveis pelo link no Instagram da @sociedadearabepalestinadoam: https://www.even3.com.br/ii-simposio-469550/.





O simpósio busca esclarecer e conscientizar a população amazonense sobre a luta histórica na Palestina, abordando temas cruciais como genocídio, desumanização contra o povo palestino, ações do Direito Internacional Humanitário, cobertura da imprensa mundial e fake news. Além disso, será feito um paralelo entre a limpeza étnica praticada contra os povos originários das Américas e os palestinos.

“O evento será uma oportunidade de ouvir palestrantes que usam suas vozes e trabalhos em prol do povo palestino e também uma chance para esclarecer e revelar a verdade sobre a real situação na Palestina, que vem sendo devastada pelas ações do Estado de Israel. Nós, da Juventude Árabe Palestina do Amazonas, contamos com a participação da sociedade manauara e convidamos todos a comparecerem para compartilhar a verdade sobre o genocídio praticado contra o povo palestino. A verdade salva milhares de vidas,” destacou Jade Yacub, Diretora da Juventude Árabe Palestina do Amazonas.

O primeiro simpósio foi realizado em 2023 e, desde então, a Sociedade Árabe Palestina do Amazonas continua promovendo ações em prol da causa palestina, incluindo aulas públicas sobre os mais de 70 anos de sofrimento do povo palestino e manifestações de resistência e apoio pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O presidente da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas, Mamoun Imwas, relembra a origem da gíria local “bate palma”, usada para descrever o comércio no centro de Manaus. “Meus tios batiam palmas para vender roupas na capital e em eventos no interior do Amazonas. Assim fizemos na Marechal Deodoro, resultando na famosa frase ‘bate palma’,” relembra Mamoun. A comunidade árabe palestina no Amazonas ainda mantém práticas comerciais que geram emprego e renda para a população local.

Programação e palestrantes

Os palestrantes incluem:

• Gleice Oliveira (mediadora), professora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM);

• Breno Altman, jornalista, escritor e fundador do site Opera Mundi, com o tema “Retrato de uma doutrina colonial e sionismo”;

• Bianor Saraiva Nogueira Júnior, procurador federal (PGF/AGU) e professor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com o tema “O holocausto velado: analogia entre a causa Palestina e os povos originários da América”;

• Raiane Alencar, diretora de meio ambiente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e conselheira Municipal da Juventude de Manaus, com o tema “A causa Palestina e o Meio Ambiente”;

• Christopher Rocha, presidente da União da Juventude Socialista do Amazonas (UJS-AM) e historiador, com o tema “O direito da liberdade de expressão e a causa Palestina”;

• Samia Saleh, vice-diretora da Juventude Árabe Palestina do Amazonas, com o tema “A luta histórica Palestina”;

• Jade Yacub, diretora da Juventude Árabe Palestina do Amazonas, com o tema “IDENTIDADE: O Direito personalíssimo”.

A abertura do evento será feita pela presidente da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas, Muna Hajoj.

Participação e inscrição

A participação no simpósio é aberta ao público, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link disponível no Instagram da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas. O evento promete ser um espaço importante de aprendizado e reflexão sobre os conflitos e direitos na Palestina, oferecendo à comunidade de Manaus uma visão mais ampla e verdadeira sobre a situação atual do povo palestino.