Busto feito em homenagem ao senador Plínio Valério termina em BO no município de Presidente Figueiredo

O senador Plínio Valério foi homenageado pelo vereador de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Mário Motoboy. Mas o presente acabou em prejuízo. O senador tirou até foto com o artesão para ficar para a posteridade.





Ocorre que a homenagem, na verdade, foi uma encomenda do vereador Mário Motoboy, paga pelo senador, mas o dinheiro não chegou nas mãos do artesão, que reclamou o pagamento do seu trabalho ao vereador.

Quem ficou no prejuízo foi o artesão

O artesão informou que o vereador mandou fazer o busto e disse que o senador entregou um “bolo de dinheiro” para Mário Motoboy.

O artesão reafirma que não fez a obra de graça e que não tinha motivo nenhum para dar presente ao senador Plínio Valério e que esperava ser pago pelo trabalho.

Em vídeo onde aparece cobrando Mário Motoboy, o artesão também é xingado com palavrões, ameaçado por um aliado do vereador e chega a ser agredido.

Na devolução do busto do senador, o vereador e o artesão quase foram parar na Delegacia.

O senador Plínio Valério ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Veja os vídeos do incidente: