Cabo do exército é preso acusado de matar garotas de programa asfixiadas em Manaus

MANAUS | A Polícia Civil deflagrou, na quarta-feira (20), Operação Venator e prendeu o militar do Exército Brasileiro (EB), Makson Oliveira da Costa, 21, apontado como autor das mortes de Angélica Oliveira Nascimento, 31, e Fabiane Mendes da Silva, 20. Ambas as vítimas foram mortas asfixiadas, em suas respectivas residências.





Angélica foi morta no dia 26 de fevereiro deste ano, na rua Araçaí, bairro Flores, zona centro-sul. Já Fabiane foi encontrada com um pano enrolado no pescoço, na madrugada do dia 4 de março deste ano, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte.