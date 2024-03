Homem é encontrado morto com várias facadas nas proximidades da Arena da Amazônia

MANAUS | Um homem até o momento não identificado, foi assassinado a facadas nas proximidades da arena Amadeu Teixeira, avenida Constantino Nery, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.





De acordo com a Polícia Militar, (PM), que foi acionada para o local, pessoas passavam a pela via por volta das 08h00min, da manhã desta quinta-feira, (21), e avistaram o homem jogado ao chão com olhos abertos com aparência de está morto.

Os militares deslocaram até o local e ao se aproximarem da vítima constataram que o mesmo tinha várias perfurações de faca no pescoço e costas.

O carro do Instituto Médico Legal, (IML), foi acionado para o local onde recolheu o cadáver. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).