De Os Simpsons a alertas de emergência: como surgiu o boato sobre um apagão mundial em 17 de novembro

Uma data marcada no calendário de alertas de emergência dos Estados Unidos, um episódio de Os Simpsons e recomendações de governos para que a população mantenha kits de emergência e estoques de água e alimentos em casa.

Esses elementos, sem relação comprovada entre si, passaram a ser apresentados nas redes sociais como sinais de um suposto apagão mundial em 17 de novembro, próxima terça-feira.





Os rumores começaram a circular no fim de outubro, após uma publicação da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema, na sigla em inglês).

Em 28 de outubro, a agência lembrou, no X, que um teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência (EAS) estava previsto para 17 de novembro de 2026, por volta das 14h20, no horário da costa leste americana.

O exercício prevê a transmissão de mensagens de teste por emissoras de rádio e televisão, sem notificações para celulares.

O EAS permite que autoridades enviem alertas sobre condições climáticas severas, desastres naturais e outras ameaças à segurança pública. O teste verifica o funcionamento do sistema e a transmissão das mensagens. A iniciativa já havia sido anunciada em setembro, em comunicado conjunto da Fema e da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

O lembrete, porém, virou ponto de partida para especulações sobre uma suposta crise global.

Publicações passaram a prever apagões de vários dias e recomendar estoques de alimentos e água. Outras falavam em um desligamento mundial da internet por meses, provocado por uma onda de ataques cibernéticos.

Mas como esses elementos foram associados? E o que há de concreto por trás das alegações?

O episódio de Os Simpsons e a data

Após o anúncio do teste americano, uma cena de Os Simpsons passou a ser compartilhada como suposta evidência do apagão.

No episódio, exibido em 2023, Lisa Simpson, já idosa, relembra um apagão que deixou a fictícia Springfield sem energia por nove dias. A interrupção começa em 17 de novembro e termina no Dia de Ação de Graças.

A cena, no entanto, não menciona 2026 nem prevê um acontecimento no mundo real.

A associação ganhou força devido à fama da série de supostamente antecipar fatos. Um dos exemplos mais conhecidos é um episódio de 2000 que mostra Donald Trump como presidente dos EUA, 16 anos antes de sua primeira vitória eleitoral.

Um dos primeiros perfis identificados pela BBC News Brasil a relacionar a cena ao suposto apagão foi o sul-coreano HchannelX.

Em uma publicação sobre o teste americano, a conta compartilhou uma imagem de Lisa diante de uma folha com a data “17 November” (17 de novembro) e a frase “A STORM IS APPROACHING” (uma tempestade está se aproximando).

No mesmo dia, o perfil AtRealBen, que se descreve como “realista quanto a conspirações”, publicou um trecho da cena com a pergunta “Ready for a blackout?” (pronto para um apagão?).

Na legenda, questionou se o episódio seria um caso de predictive programming — expressão usada por adeptos de teorias conspiratórias para descrever a suposta antecipação de acontecimentos futuros em produções audiovisuais — ou apenas uma coincidência.

No Brasil, uma das primeiras publicações identificadas pela BBC foi feita pelo perfil Despertar Cósmico, em 30 de outubro.

“O teste do EBS está marcado para o dia 17 de novembro, mesmo dia que um grande apagão havia sido mostrado em um episódio de Os Simpsons”, escreveu a conta.

A publicação usou a sigla EBS, embora o teste anunciado pelas autoridades americanas seja do EAS, o Sistema de Alertas de Emergência.

Até então, as especulações tinham alcance limitado. A narrativa ganhou força no X em 31 de outubro, quando o perfil Shibo (@GodsBurnt), com pouco mais de 135 mil seguidores, publicou um texto que ultrapassou 3 milhões de visualizações.

O autor, que se apresenta como comentarista de notícias financeiras, disse ter conversado por telefone com “a pessoa mais inteligente” que conhecia. Não revelou quem seria essa pessoa nem apresentou provas para sustentar o relato.

Segundo a mensagem, o mundo estaria prestes a enfrentar uma espécie de “Covid 2.0”, provocada por ataques cibernéticos. Bancos poderiam ter sistemas invadidos e dados apagados, fazendo milhares de contas aparecerem com saldo zero, sem possibilidade de recuperação.

O texto também previa que a internet seria desligada mundialmente por três meses para correção de vulnerabilidades com ajuda de sistemas avançados de inteligência artificial.

O cenário provocaria pânico e caos e exigiria estoques de alimentos, água, ouro, prata, armas, munições e dinheiro em espécie.

Ao final, o perfil afirmou que havia rumores de que o desligamento começaria em 17 de novembro, mas não apresentou evidências. A combinação de previsões alarmistas e ausência de provas é característica recorrente de narrativas conspiratórias.

Notícias reais usadas para alimentar a teoria

Os rumores surgiram em meio a recomendações reais de governos para preparar a população para situações de emergência.

No Reino Unido, o governo lançou em 22 de outubro a campanha Be Ready, que orienta famílias a se preparar para até três dias de interrupção de serviços essenciais.

No Japão, em 2 de novembro, autoridades reforçaram recomendações para manter água e alimentos em casa diante de riscos como terremotos e erupções vulcânicas.

No Brasil, a Defesa Civil Nacional também divulgou orientações para a montagem de kits de emergência com itens básicos para até 72 horas.

A repercussão levou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a esclarecer que a recomendação era preventiva e não estava relacionada a qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada de serviços públicos ou do abastecimento.

Nas redes sociais, essas iniciativas foram reunidas como se fizessem parte de um mesmo plano.

Em um vídeo no Instagram com quase 3 milhões de visualizações, um influenciador afirmou que “um apagão pode estar vindo” e que 33 países já teriam orientado suas populações a se preparar. “Sem luz, sem Pix, sem cartão, sem internet”, diz um trecho da gravação.

A afirmação sobre os 33 países, porém, foi apresentada fora de contexto.

O número veio de um levantamento publicado pela revista americana Newsweek, em outubro, que reuniu países cujos governos recomendam manter suprimentos básicos em casa para situações de emergência.

As orientações não fazem parte de um alerta conjunto nem indicam risco de apagão. Foram divulgadas em momentos diferentes e consideram ameaças variadas, como desastres naturais e interrupções de serviços essenciais.

Como mostrou uma reportagem da BBC News Brasil, especialistas recomendam a preparação preventiva de kits de emergência para reduzir a vulnerabilidade da população em diferentes situações de crise.

Notícias sobre ataques cibernéticos e outros incidentes também foram incorporadas à narrativa.

A agência Reuters noticiou um ataque que atingiu sistemas de refrigeração de mais de 500 supermercados na França. Casos semelhantes foram registrados em outros países europeus.

O setor financeiro também sofreu ataques. Já no setor aéreo, falsos alertas de bomba em voos comerciais provocaram desvios e interrupções em diferentes países.

Embora esses episódios sejam reais, não há evidências de que estejam relacionados ou façam parte de um plano coordenado para provocar um apagão mundial.

Por que um apagão mundial é improvável

Uma checagem publicada pelo G1 ouviu especialistas que explicaram por que um apagão simultâneo dessa dimensão é tecnicamente muito improvável: os sistemas elétricos dos países não funcionam como uma única rede integrada que possa ser desligada de uma só vez.

Também não há indicação de ligação entre esses episódios e o teste de alertas previsto para 17 de novembro nos Estados Unidos.

Em entrevista à BBC News Brasil, em outubro, o doutor em Semiótica Paolo Demuru explicou que teorias da conspiração — ou “fantasias da conspiração”, como prefere chamá-las — costumam combinar acontecimentos verdadeiros para construir narrativas sobre algo que supostamente está prestes a acontecer e sendo escondido.

A busca por indícios ajuda a manter essas histórias em circulação. Coincidências passam a ser interpretadas como confirmações da hipótese inicial, em um processo que Demuru compara a uma espécie de “caça ao tesouro”.

“Quando a gente tem uma dúvida, age como se fosse um pequeno investigador: vai atrás, quer saber mais, quer comprovar, quer ter razão. As pessoas se apegam aos detalhes”, afirmou.

O pesquisador também destaca o papel da imaginação e do engajamento coletivo. Segundo ele, essas narrativas oferecem uma fuga da rotina e ganham força quando compartilhadas.

“As teorias ou fantasias da conspiração nos tiram um pouco da monotonia, da realidade da nossa vida cotidiana. E isso causa engajamento coletivo, porque é como se fosse uma fofoca, que só faz sentido se for compartilhada.”

Fonte: BBC