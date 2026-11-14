sábado, 14 de novembro de 2026
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Loja da Americanas é arrombada e furtada durante a madrugada no Centro

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Redação 5
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Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma loja da rede Americanas foi alvo de furto na madrugada deste sábado (14), por volta das 3h30, na Avenida 7 de Setembro, esquina com a Rua Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, uma das entradas foi arrombada e produtos foram levados. A quantidade, os itens furtados e o valor do prejuízo ainda não foram informados.


Imagens feitas no interior da loja mostram produtos espalhados pelo chão.

Uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada após receber informações sobre uma possível invasão. Os policiais foram ao local, mas não conseguiram flagrar a ação.

Até a última atualização desta reportagem, os suspeitos não haviam sido identificados.

*Com informação do g1/Amazonas

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