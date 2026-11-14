sábado, 14 de novembro de 2026
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Vistoria revela estoque milionário de materiais didáticos sem distribuição na Seduc

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

Uma vistoria realizada pela equipe de transição do governador eleito Omar Aziz revelou a existência de mais de 16 milhões de livros didáticos armazenados em um galpão da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. De acordo com o levantamento, parte dos materiais está no espaço desde 2021, apesar de ter como destino os alunos da rede pública estadual, e a stimativa apresentada é de que o estoque ultrapasse R$ 500 milhões.

Os livros “estocados” nunca chegaram às escolas, incluindo conteúdos preparados para auxiliar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Na edição daquele ano, o Amazonas alcançou média de 505,29 pontos.


A inspeção também identificou grandes quantidades de uniformes escolares, impressoras, computadores, aparelhos de ar-condicionado e equipamentos destinados às cozinhas das unidades de ensino. Os registros apontam que parte dos produtos foi adquirida entre 2021 e 2026.

A situação levantou questionamentos sobre o planejamento das aquisições realizadas pela secretaria. Durante a vistoria, a vice-governadora eleita, Alessandra Campelo (PSD), chamou atenção para o fato de novos equipamentos terem sido comprados enquanto outros materiais permaneciam guardados, sem utilização, há vários anos.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu uma investigação para esclarecer o motivo pelo qual os produtos não foram distribuídos. Segundo a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara, o procedimento ficará sob responsabilidade das promotorias que atuam nas áreas de patrimônio público e educação.

A apuração deverá verificar as circunstâncias do armazenamento, identificar possíveis falhas na distribuição dos materiais e avaliar se houve danos aos recursos públicos.

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