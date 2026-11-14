FBI desmantela rede de hackers norte-coreanos após golpe de R$ 2,2 bilhões

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou, na quinta-feira (12), a apreensão de uma infraestrutura digital utilizada por hackers ligados à Coreia do Norte em um esquema de fraudes com videochamadas manipuladas por inteligência artificial. Segundo as autoridades, o golpe resultou no roubo de mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) em criptomoedas em 18 meses. Os recursos seriam destinados ao financiamento de atividades ilícitas do regime norte-coreano.

A operação também resultou em uma autorização judicial para apreender ou bloquear mais de US$ 1,2 bilhão em ativos relacionados a um ataque recente contra a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo.





Como funcionava o golpe

Batizado de FaceStealer, o esquema utilizava contas invadidas para enviar convites a reuniões virtuais. Durante as chamadas, os criminosos gravavam imagens das vítimas e reproduziam vídeos de pessoas conhecidas, criando a impressão de que participavam da conversa.

Os hackers também utilizavam deepfakes para imitar figuras conhecidas do mercado de criptomoedas. Em seguida, simulavam falhas técnicas e enviavam links com supostas soluções. Ao acessá-los, as vítimas instalavam programas maliciosos que permitiam o acesso aos dispositivos e às informações pessoais.

Em alguns casos, os criminosos permaneciam meses nos sistemas antes de roubar os fundos. Depois, utilizavam os contatos das vítimas para identificar novos alvos.

Investigação

Segundo o FBI, os principais alvos eram profissionais do mercado de criptomoedas e desenvolvedores de software. Durante a investigação, foram apreendidos mais de 900 vídeos de webcams das vítimas, mediante autorização judicial.

O esquema foi associado ao grupo de hackers Sapphire Sleet, também conhecido como UNC1069, que atua separadamente dos criminosos apontados como responsáveis pelo ataque à Binance.

Fonte: g1