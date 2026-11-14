Equipe de Omar Aziz visita Central de Medicamentos e ouve usuários em Manaus

A equipe de transição do governo eleito de Omar Aziz visitou, na manhã desta sexta-feira (13), a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus. A agenda foi coordenada pela vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, que conversou com servidores e usuários para conhecer as condições de funcionamento da unidade e identificar dificuldades no atendimento.

Durante a visita, Alessandra foi recebida pela coordenadora da Cema, Herbenya Peixoto, e acompanhou a rotina dos serviços prestados à população. A equipe também buscou informações sobre a estrutura de trabalho e os desafios enfrentados pelos profissionais.





Além do diálogo com os servidores, a vice-governadora eleita ouviu pessoas que aguardavam atendimento, com o objetivo de reunir relatos sobre o acesso aos medicamentos e as principais demandas dos usuários.

A visita faz parte da agenda de levantamento de informações da comissão de transição, coordenada por Omar Aziz. Os dados coletados nas unidades estaduais deverão contribuir para o diagnóstico da atual estrutura administrativa e orientar o planejamento das primeiras medidas da próxima gestão.